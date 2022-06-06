Вашингтон дал "зеленый свет" на восстановление поставок венесуэльской нефти в Европу

Чтобы компенсировать прекращение закупок нефти в россии, Госдеп США разрешил двум европейским энергокомпаниям импортировать венесуэльскую нефть.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Итальянской Eni и испанской Repsol дано добро на то, чтобы возобновить сделки «нефть в обмен на долг» с венесуэльской госкомпанией PDVSA, которые попали под запрет четыре года назад в рамках санкций, введенных администрацией Дональда Трампа.
Поставки начнутся уже в следующем месяце, их цель — помочь Европе отказаться от российского сырья, а также дать символический знак президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, чтобы сподвигнуть его на переговоры с оппозицией, говорят источники Reuters.
Eni и Repsol, у которых в прошлом были совместные предприятия с PDVSA, смогут получать баррели в оплату долга и невыплаченных дивидендов. Впрочем, Госдеп выставил жесткое условие: нефть должна идти исключительно в Европу и не предназначается для перепродажи.
Обладающая крупнейшими в мире разведанными запасами, после санкций Трампа Венесуэла потеряла больше половины нефтедобычи, объемы которой в стране рухнули до минимума с конца 1960-х годов. Пережив гиперинфляцию в тысячи процентов в год и неудачную попытку «революции» под предводительством лидера оппозиции Хуана Гуайдо, Венесуэла снова получила шанс на диалог с Западом, когда президент рф владимир путин начал вторжение в Украину.
В марте чиновники администрации Байдена ездили в Каракас на переговоры на высшем уровне, а власти Венесуэлы освободили двоих американских граждан, содержавшихся в местных тюрьмах. Мадуро пообещал начать переговоры с оппонентами из оппозиции, хотя процесс еще не стартовал.
Помимо венесуэльской нефти США могут пустить на рынок и иранскую, считает Майк Мюллер, глава Vitop Group, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера.
Хотя переговоры о ядерной программе Тегерана подвисли в воздухе, а с ними — и вопрос снятия санкций, американские чиновники могут начать смотреть сквозь пальцы на контрабандные поставки иранских баррелей, полагает Мюллер.
Напомним, лидеры ЕС 31 мая утвердили частичное нефтяное эмбарго против россии в рамках шестого пакета санкций. Под полный запрет в течение 6 месяцев попадут трубопроводные поставки нефти, а спустя еще два месяца будет полностью запрещен импорт российских нефтепродуктов.
Итальянской Eni и испанской Repsol дано добро на то, чтобы возобновить сделки «нефть в обмен на долг» с венесуэльской госкомпанией PDVSA, которые попали под запрет четыре года назад в рамках санкций, введенных администрацией Дональда Трампа.
Поставки начнутся уже в следующем месяце, их цель — помочь Европе отказаться от российского сырья, а также дать символический знак президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, чтобы сподвигнуть его на переговоры с оппозицией, говорят источники Reuters.
Eni и Repsol, у которых в прошлом были совместные предприятия с PDVSA, смогут получать баррели в оплату долга и невыплаченных дивидендов. Впрочем, Госдеп выставил жесткое условие: нефть должна идти исключительно в Европу и не предназначается для перепродажи.
Обладающая крупнейшими в мире разведанными запасами, после санкций Трампа Венесуэла потеряла больше половины нефтедобычи, объемы которой в стране рухнули до минимума с конца 1960-х годов. Пережив гиперинфляцию в тысячи процентов в год и неудачную попытку «революции» под предводительством лидера оппозиции Хуана Гуайдо, Венесуэла снова получила шанс на диалог с Западом, когда президент рф владимир путин начал вторжение в Украину.
В марте чиновники администрации Байдена ездили в Каракас на переговоры на высшем уровне, а власти Венесуэлы освободили двоих американских граждан, содержавшихся в местных тюрьмах. Мадуро пообещал начать переговоры с оппонентами из оппозиции, хотя процесс еще не стартовал.
Помимо венесуэльской нефти США могут пустить на рынок и иранскую, считает Майк Мюллер, глава Vitop Group, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера.
Хотя переговоры о ядерной программе Тегерана подвисли в воздухе, а с ними — и вопрос снятия санкций, американские чиновники могут начать смотреть сквозь пальцы на контрабандные поставки иранских баррелей, полагает Мюллер.
Напомним, лидеры ЕС 31 мая утвердили частичное нефтяное эмбарго против россии в рамках шестого пакета санкций. Под полный запрет в течение 6 месяцев попадут трубопроводные поставки нефти, а спустя еще два месяца будет полностью запрещен импорт российских нефтепродуктов.
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