"Вас привлекут к ответственности, а потом – возненавидят граждане России": Зеленский российским пропагандистам

Президент Владимир Зеленский обратился к так называемым журналистам российских государственных медиа, которые распространяют пропаганду по Украине и оправдывают военные преступления РФ.
Об этом президент сказал в своем видеообращении 10 марта.
Зеленский упомянул о русских пропагандистах, рассказывая о бомбардировке Россией роддома в Мариуполе.
До этого глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что атака, унесшая жизни трех человек, в частности ребенка, была сознательной и целенаправленной. Руководство страны-агрессорки оправдывает бомбардировку якобы наличием на территории роддома базы полка "Азов". Эту же ложь накануне рассказывали россиянам пропагандисты.
Об этом президент сказал в своем видеообращении 10 марта.
Зеленский упомянул о русских пропагандистах, рассказывая о бомбардировке Россией роддома в Мариуполе.
До этого глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что атака, унесшая жизни трех человек, в частности ребенка, была сознательной и целенаправленной. Руководство страны-агрессорки оправдывает бомбардировку якобы наличием на территории роддома базы полка "Азов". Эту же ложь накануне рассказывали россиянам пропагандисты.
Президент пообещал, что всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц найдут, а Украина сделает все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была.
Под санкции в мире уже попала часть российских пропагандистов, в частности, телеведущий и вицеспикер Госдумы РФ Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян. С 2014 года под санкциями находится другой известный пропагандист Дмитрий Киселев.
Напомним, показания пленных российских захватчиков указывают – военное руководство России дает прямое указание открывать огонь по гражданским в Украине и бомбить мирные города.
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