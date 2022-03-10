"Вас привлекут к ответственности, а потом – возненавидят граждане России": Зеленский российским пропагандистам

16:28 10 Март Киев, Украина





Об этом президент сказал в своем видеообращении 10 марта.



Зеленский упомянул о русских пропагандистах, рассказывая о бомбардировке Россией роддома в Мариуполе.



До этого глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что атака, унесшая жизни трех человек, в частности ребенка, была сознательной и целенаправленной. Руководство страны-агрессорки оправдывает бомбардировку якобы наличием на территории роддома базы полка "Азов". Эту же ложь накануне рассказывали россиянам пропагандисты. Президент Владимир Зеленский обратился к так называемым журналистам российских государственных медиа, которые распространяют пропаганду по Украине и оправдывают военные преступления РФ.Об этом президент сказал в своем видеообращении 10 марта.Зеленский упомянул о русских пропагандистах, рассказывая о бомбардировке Россией роддома в Мариуполе.До этого глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что атака, унесшая жизни трех человек, в частности ребенка, была сознательной и целенаправленной. Руководство страны-агрессорки оправдывает бомбардировку якобы наличием на территории роддома базы полка "Азов". Эту же ложь накануне рассказывали россиянам пропагандисты.

“Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей… Вас привлекут обязательно к ответственности за соучастие в военных преступлениях. А потом, и это обязательно будет, вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас обманываете. Когда они ощутят последствия вашей лжи. Почувствуют по своим кошелькам. По возможностям, которых становится все меньше. По украденному будущему русских детей. Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает, но всегда понимает и всегда страдает”, – сказал Зеленский.

Президент пообещал, что всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц найдут, а Украина сделает все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была.

«Вы любите богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас больше этого не будет. И это только начало”, – добавил Зеленский.

Под санкции в мире уже попала часть российских пропагандистов, в частности, телеведущий и вицеспикер Госдумы РФ Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян. С 2014 года под санкциями находится другой известный пропагандист Дмитрий Киселев.