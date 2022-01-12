Варшава поддерживает европейские стремления Киева

18:35 03 Май Киев, Украина

Главы Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда подписали декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.

Об этом во время совместного брифинга для СМИ с главой Украинского государства сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - подчеркнул Дуда.

Президент РП проинформировал, что в августе этого года он намерен посетить Киев, где будут обсуждать "важные вопросы европейского и трансатлантического будущего Украины".

Как сообщалось, президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Еквитс и Эстонии Керсти Кальюлайд участвуют в Варшаве в праздновании 230-летия конституции Речи Посполитой. Президенты пяти стран подписали совместную декларацию. В ней они подчеркнули, что солидарность народов в условиях современных угроз для безопасности является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития и благосостояния.