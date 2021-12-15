Варшава: Открыто новое помещение посольства Украины

Глава МИД УКраины Дмитрий Кулеба рассказал об открытии нового здания посольства Украины и заявил, что оно символизирует страну, которую мы строим. Торжественное открытие состоялось 27 июля, сообщает пресс-служба МИД.
"Это помещение впечатляет. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим", - заявил Кулеба.
Отмечается, что новое здание расположено в районе Варшавы Мокотови.
Кулеба отметил, что в посольстве прежде всего начнет работу консульский отдел, поскольку среди важнейших приоритетов министерств является защита прав и интересов граждан Украины, проживающих, находящихся, учащихся в Польше.
"Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительной площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", - добавил он.
А также министр выразил благодарность всем причастным в реализации проекта.
"Министр выразил особую благодарность чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению", - сказано в сообщении.
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