Варшава отказалась от новогодних празднований

В Польше отказались от празднований нового года, а также от петард и салютов, которые могут негативно повлиять на беженцев из Украины.
Городские власти Варшавы решили отказаться от новогодних праздников, объясняя это войной в Украине и финансовыми соображениями.
Об этом сообщает пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Бойт.
Городские власти Варшавы решили отказаться от новогодних праздников, объясняя это войной в Украине и финансовыми соображениями.
Об этом сообщает пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Бойт.
Кроме того, власти Варшавы призвали не использовать во время новогодних праздников петарды и фейерверки, учитывая то, что это может негативно повлиять и вызвать ассоциации с войной у переселенцев из Украины, особенно у детей.
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