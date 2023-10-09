ВАКС закрыл дело Роттердам+: прокуроры планируют обжаловать

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о закрытии дела Роттердам+ в понедельник, 9 октября.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Согласно информации, в ходе подготовительного рассмотрения дела коллегия судей ВАКС приняла решение закрыть это дело на основании части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая касается окончания срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении.
Отмечается, что решение о закрытии дела Роттердам+ было принято с особым мнением одного из судей коллегии. В свою очередь, прокуроры САП выразили несогласие с этим решением суда и планируют его обжаловать в апелляционной инстанции.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Согласно информации, в ходе подготовительного рассмотрения дела коллегия судей ВАКС приняла решение закрыть это дело на основании части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая касается окончания срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении.
Отмечается, что решение о закрытии дела Роттердам+ было принято с особым мнением одного из судей коллегии. В свою очередь, прокуроры САП выразили несогласие с этим решением суда и планируют его обжаловать в апелляционной инстанции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии