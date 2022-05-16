ВАКС взял под стражу руководителя порта "Черноморск"

По подозрению в вымогательстве и получении взятки был арестован исполняющий обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игорь Шевченко.
Об этом сообщает пресс-службу Высшего антикоррупционного суда, 14 декабря.
Сообщается, что в случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: прибывать по требованию к следователю (детективу), прокурору и суд; не отлучаться из г. Черноморск Одесской области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).
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