ВАКС взял под стражу руководителя порта "Черноморск"

11:38 14 декабря Киев, Украина

По подозрению в вымогательстве и получении взятки был арестован исполняющий обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игорь Шевченко.

Об этом сообщает пресс-службу Высшего антикоррупционного суда, 14 декабря.

"В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок пресечения - 60 дней с момента его задержания", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: прибывать по требованию к следователю (детективу), прокурору и суд; не отлучаться из г. Черноморск Одесской области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).