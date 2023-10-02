ВАКС выплачивает обличителю по коррупционному делу 13 миллионов гривен

17:13 02 октября Киев, Украина





Согласно сообщению, судом было принято решение о выплате вознаграждения обличителю в размере 13



Кроме того, отмечается, что коллегия судей ВАКС 2 октября утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы Николаем Ильяшенко.



Суд признал Ильяшенко виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды. В соответствии с соглашением, обвиняемого освободили от пяти лет заключения и назначили испытательный срок продолжительностью три года.



Помимо этого, обвиняемый согласился сотрудничать в другом уголовном производстве, связанном с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, которое расследуется Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Также он обязался перечислить 50 миллионов гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.



Также судом было принято решение о спецконфискации в пользу государства суммы в 6 миллионов долларов. Из этой суммы 5 миллионов 950 тысяч долларов уже были переданы в поддержку Вооруженных Сил Украины, а оставшиеся 50 тысяч долларов будут перечислены в бюджет согласно этому приговору.



Сам Евгений Шевченко также сообщил о вознаграждении обличителю на своей странице в социальной сети Facebook. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю в рамках коррупционного дела. Эту информацию сообщила пресс-служба ВАКС 2 октября.Согласно сообщению, судом было принято решение о выплате вознаграждения обличителю в размере 13 миллионов 299 тысяч 950 гривен. В сообщении не уточняется имя обличителя, однако речь идет о Евгении Шевченко.Кроме того, отмечается, что коллегия судей ВАКС 2 октября утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы Николаем Ильяшенко.Суд признал Ильяшенко виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды. В соответствии с соглашением, обвиняемого освободили от пяти лет заключения и назначили испытательный срок продолжительностью три года.Помимо этого, обвиняемый согласился сотрудничать в другом уголовном производстве, связанном с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, которое расследуется Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Также он обязался перечислить 50 миллионов гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.Также судом было принято решение о спецконфискации в пользу государства суммы в 6 миллионов долларов. Из этой суммы 5 миллионов 950 тысяч долларов уже были переданы в поддержку Вооруженных Сил Украины, а оставшиеся 50 тысяч долларов будут перечислены в бюджет согласно этому приговору.Сам Евгений Шевченко также сообщил о вознаграждении обличителю на своей странице в социальной сети Facebook.

"Учитывая, что разоблачение преступления произошло три года назад, и за это время курс существенно изменился, то в итоге я должен получить не 500 тысяч долларов, а "всего" 350 тысяч (13,3 миллиона гривен), что, конечно, тоже очень хорошо", - написал он.

Речь идет о попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) экс-министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским и его сообщниками в 2020 году. Тогда было сообщено о предложении взятки в размере 6 миллионов долларов, из которых 5 миллионов предлагались за закрытие дела в отношении владельца Burisma Holdings Николая Злочевского. Еще 1 миллион долларов должен был получить посредник, которым, согласно обвинению, был первый заместитель начальника налоговой службы Киева Николай Ильяшенко.



В 2023 году ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Злочевским. Его дело было переквалифицировано прокуратурой с обвинения во взятке на более легкое "злоупотребление влиянием". Экс-министру был назначен штраф в размере 68 тысяч гривен. При этом Злочевский пожертвовал около 660 миллионов гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.