ВАКС наложил арест на имущество нардепа Юрченко

19:46 23 Сентябрь Киев, Украина

Для обеспечения возможной конфискации имущества, Высший антикоррупционный суд арестовал движимое и недвижимое имущество нардепа Александра Юрченко

Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Согласно декларации Юрченко за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям. Кроме того, нардеп задекларировал 50 тысяч долларов наличными, а его жена - 200 тысяч гривен.



Стоит отметить, что депутат второй день находится под стражей в следственном изоляторе - залог за него никто не внес.