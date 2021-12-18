Вакцинироваться от коронавируса теперь можно в Верховной Раде

11:10 15 Ноябрь Киев, Украина

Верховная Рада открыла пункт вакцинации. Правда, воспользоваться этим пунктом смогут только нардепы, работники парламента и журналисты, имеющие отрицательный ПЦР-тест. Ведь согласно распоряжению спикера парламента Руслана Стефанчука, начиная с этой недели посещать здание парламента можно только при наличии соответствующих covid-документов. В Совет будут пускать только тех, кто уже вакцинировался от коронавируса или имеет отрицательный ПЦР-тест.



В кулуарах Верховной Рады ходят разговоры о том, ковид-тесты для народных избранников вскоре станут бесплатными.



Напомним, на прошлой недеде Давид Арахамия озвучил имена депутатов в парламенте, заявляющих, что не будут вакцинироваться. Это представители монобольшинства – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук. Отметим, русскоязычная блоггер и депутат от «Слуги народа» Лиза Богуцкая последнее время активно распространяет антивакцинаторские настроения у себя в соцсетях.