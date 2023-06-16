"Вагнеровцы" уходят из Бахмута, но не перестанут воевать с нами, - Данилов

Потерпев большие потери в численности, "вагнеровцы" начали обещанный Пригожиным выход из Бахмута. Куда на самом деле направятся эти головорезы? Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для BBC, обнародованном в субботу, 27 мая, наемники российского ЧВК Вагнер после ухода из Бахмута продолжат воевать против Украины.
На вопрос, действительно ли "вагнеровцы" идут из Бахмута, он дал утвердительный ответ.
Секретарь СНБО поддержал решение командования ВСУ оборонять Бахмут в течение многих месяцев, потому что это украинская земля.
По его словам, украинские военные продолжают контролировать небольшую часть города и важно помнить, что "Бахмут сыграл огромную роль в этой войне".
Напомним, в четверг главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о выходе наемников из Бахмута. До 1 июня основная часть "вагнеровцев" перебазируется в тыловые лагеря, заверил он.
Ранее в ВСУ заявили, что группировка ЧВК Вагнер в Бахмуте почти уничтожена, именно поэтому Пригожин хочет покинуть город.
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