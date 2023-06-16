"Вагнеровцы" уходят из Бахмута, но не перестанут воевать с нами, - Данилов

10:08 27 мая Киев, Украина

Потерпев большие потери в численности, "вагнеровцы" начали обещанный Пригожиным выход из Бахмута. Куда на самом деле направятся эти головорезы? Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для BBC, обнародованном в субботу, 27 мая, наемники российского ЧВК Вагнер после ухода из Бахмута продолжат воевать против Украины.

На вопрос, действительно ли "вагнеровцы" идут из Бахмута, он дал утвердительный ответ.

"Да, это происходит. Но это не значит, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппируются в других трех точках", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО поддержал решение командования ВСУ оборонять Бахмут в течение многих месяцев, потому что это украинская земля.

"Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как хотел путин с первых дней войны", - пояснил Данилов.

По его словам, украинские военные продолжают контролировать небольшую часть города и важно помнить, что "Бахмут сыграл огромную роль в этой войне".

Напомним, в четверг главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о выходе наемников из Бахмута. До 1 июня основная часть "вагнеровцев" перебазируется в тыловые лагеря, заверил он.

Ранее в ВСУ заявили, что группировка ЧВК Вагнер в Бахмуте почти уничтожена, именно поэтому Пригожин хочет покинуть город.