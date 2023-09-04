Вагнеровцы планируют уехать в рф, белорусские спецслужбы пытаются препятствовать - ЦНС

15:31 24 августа Киев, Украина

Вагнеровцы в беларуси готовятся уехать в россию после сообщений о вероятной смерти евгения пригожина. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) в четверг, 24 августа, со ссылкой на данные белорусского подполья.

По данным ЦНС, в среду вечером, 23 августа, в лагерях вагнеровцев в беларуси началось сворачивание части объектов инфраструктуры.

ЦНС предполагает, что колонны наемников направляются в направлении границы с рф. Однако белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники вагнеровцев.

Мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что в деревне Цель, рядом с лагерем наемников ЧВК Вагнера, начались серьезные перебои с мобильным интернетом.