Вагнеровцы планируют уехать в рф, белорусские спецслужбы пытаются препятствовать - ЦНС

Вагнеровцы в беларуси готовятся уехать в россию после сообщений о вероятной смерти евгения пригожина. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) в четверг, 24 августа, со ссылкой на данные белорусского подполья.
По данным ЦНС, в среду вечером, 23 августа, в лагерях вагнеровцев в беларуси началось сворачивание части объектов инфраструктуры.
ЦНС предполагает, что колонны наемников направляются в направлении границы с рф. Однако белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники вагнеровцев.
Мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что в деревне Цель, рядом с лагерем наемников ЧВК Вагнера, начались серьезные перебои с мобильным интернетом.
По данным ЦНС, в среду вечером, 23 августа, в лагерях вагнеровцев в беларуси началось сворачивание части объектов инфраструктуры.
ЦНС предполагает, что колонны наемников направляются в направлении границы с рф. Однако белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники вагнеровцев.
Мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что в деревне Цель, рядом с лагерем наемников ЧВК Вагнера, начались серьезные перебои с мобильным интернетом.
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