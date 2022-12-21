"Вагнеровцы" не готовы к затяжным городским боям в Бахмуте - британская разведка

11:05 21 декабря Киев, Украина

Российская пехота, вероятно, сейчас укрепилась в восточных промышленных районах Бахмута , а местами продвинулась в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттер со ссылкой на данные британской разведки. В отчете разведчиков также говорится, что оккупанты плохо подготовлены к затяжным боям в населенных пунктах.

"В течение последней недели российские военные и войска ЧВК "Вагнер" незначительно продвинулись на восточную окраину города Бахмут в Донецкой области", - отметили британские разведчики.

С июня 2022 года в районе Бахмута идут интенсивные боевые действия, но передовая линия проходит преимущественно на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, добавили в британской разведке.



После наступления россиян в Лисичанск и Северодонецк в июле 2022 г. в войне мало затяжных широкомасштабных боев в населенных пунктах, отмечают разведчики.