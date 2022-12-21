"Вагнеровцы" не готовы к затяжным городским боям в Бахмуте - британская разведка

Российская пехота, вероятно, сейчас укрепилась в восточных промышленных районах Бахмута, а местами продвинулась в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттер со ссылкой на данные британской разведки. В отчете разведчиков также говорится, что оккупанты плохо подготовлены к затяжным боям в населенных пунктах.
С июня 2022 года в районе Бахмута идут интенсивные боевые действия, но передовая линия проходит преимущественно на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, добавили в британской разведке.
После наступления россиян в Лисичанск и Северодонецк в июле 2022 г. в войне мало затяжных широкомасштабных боев в населенных пунктах, отмечают разведчики.
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