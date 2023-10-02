"Вагнеровцы" могут снова стать серьезной угрозой в войне против Украины — ISW

07:49 02 октября Киев, Украина

Российская частная военная компания "Вагнер" снова может представлять угрозу и стать эффективной в войне против Украины, если консолидируется с единым лидером и перейдет в подчинение Росгвардии или Минобороны рф.





Отмечается, что ISW пересмотрел свою недавнюю оценку перспектив "вагнеровцев" вновь стать такой же эффективной военной организацией. Потенциальным новым руководителем этих наемников может стать сын евгения пригожина павел, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) Отмечается, что ISW пересмотрел свою недавнюю оценку перспектив "вагнеровцев" вновь стать такой же эффективной военной организацией.

Ранее ISW писал, что разобщенные элементы ЧВК "Вагнер" вряд ли представляют серьезную военную угрозу для Украины после того, как потеряли консолидированное руководство евгения пригожина и дмитрия уткина.

"Эта начальная оценка была недействительной, если группа "Вагнер" восстановит себя как согласованное и крупное формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством", - говорится в сообщении аналитиков.

Отмечается, что статус "вагнеровцев" остается непонятным на фоне сообщений о переговорах по предстоящему сотрудничеству ЧВК "Вагнер" с правительством россии. Основные боевые элементы этих наемников разбиты между несколькими странами, в частности беларусью, Центральноафриканской Республикой, Ливией и Мали. К тому же по состоянию на данный момент нет четкого единственного лидера группы "Вагнер".



29 сентября президент россии владимир путин публично обнял бывшего командующего "вагнеровцами" и нынешнего работника Минобороны россии андрея трошева и заявил, что они обсудили, как трошев будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, которые будут выполнять боевые задания в Украине.



Боевики из ЧВК "Вагнер" негативно отреагировали на объятия путина с трошевым и выдвинули альтернативного лидера. Telegram-канал, связанный с "Вагнером", 1 октября объявил, что 25-летний сын евгения пригожина - павел пригожин - принял "командование ЧВК "Вагнер" и что павел пригожин ведет переговоры с Росгвардией о возвращении ЧВК "Вагнер" в боевых действий в Украине.



Источник, связанный с "вагнеровцами", сообщил, что наемникам не придется подписывать контракты с Минобороны рф и что они сохранят свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы.



Российский инсайдерский источник утверждает, что павел пригожин не является независимой кандидатурой и находится под влиянием главы Службы безопасности ЧВК "Вагнер" михаила ватанина. Однако указывается, что отдельные "вагнеровцы" заинтересованы в сплочении вокруг фигуры альтернативной трошеву, даже если эта фигура не является независимой.



Другой "провагнеровский" источник утверждал, что глава Росгвардии виктор золотов рассматривает возможность присоединения ЧВК "Вагнер" к Росгвардии как отдельному подразделению.