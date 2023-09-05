"Вагнеровцы" могут покинуть беларусь и вернуться в россию - ISW

Передислоцированные в беларусь наемники ЧВК "Вагнер" могут вернуться в россию из-за того, что александр лукашенко отказался финансировать "вагнеровцев", обнаружив, что россия не будет платить за их размещение в беларуси.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.
По словам аналитиков, предположения о выходе группы "Вагнера" из белоруссии свидетельствуют о том, что аспекты соглашения между президентом россии владимиром путиным и основателем ЧВК евгением пригожиным после мятежа 24 июня развалились.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.
По словам аналитиков, предположения о выходе группы "Вагнера" из белоруссии свидетельствуют о том, что аспекты соглашения между президентом россии владимиром путиным и основателем ЧВК евгением пригожиным после мятежа 24 июня развалились.
В институте отметили, что по мнению источников, "вагнеровцы" могут покинуть беларусь из-за того, что "президент александр лукашенко отказался финансировать ЧВК "Вагнер", обнаружив, что россия не будет платить за их размещение, как он, очевидно, ожидал". При этом небольшая группа инструкторов Вагнера останется в беларуси для обучения белорусских сил.
Однако, как отметили аналитики, в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что "вагнеровцы" двигаются из беларуси.
Однако, как отметили аналитики, в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что "вагнеровцы" двигаются из беларуси.
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