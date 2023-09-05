"Вагнеровцы" могут покинуть беларусь и вернуться в россию - ISW

09:53 10 августа Киев, Украина





Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.



По словам аналитиков, предположения о выходе группы "Вагнера" из белоруссии свидетельствуют о том, что аспекты соглашения между президентом россии владимиром Передислоцированные в беларусь наемники ЧВК "Вагнер" могут вернуться в россию из-за того, что александр лукашенко отказался финансировать "вагнеровцев", обнаружив, что россия не будет платить за их размещение в беларуси.Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.По словам аналитиков, предположения о выходе группы "Вагнера" из белоруссии свидетельствуют о том, что аспекты соглашения между президентом россии владимиром путиным и основателем ЧВК евгением пригожиным после мятежа 24 июня развалились.

"российский инсайдерский источник утверждал 8 августа, что ЧВК "Вагнер" проводит первый этап выведения своих сил из беларуси путем перевозки автобусами групп в 500-600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области, а второй этап начнется после 13 августа", — отметили в ISW.

В институте отметили, что по мнению источников, "вагнеровцы" могут покинуть беларусь из-за того, что "президент александр лукашенко отказался финансировать ЧВК "Вагнер", обнаружив, что россия не будет платить за их размещение, как он, очевидно, ожидал". При этом небольшая группа инструкторов Вагнера останется в беларуси для обучения белорусских сил.



Однако, как отметили аналитики, в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что "вагнеровцы" двигаются из беларуси.