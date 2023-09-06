Белорусский оппозиционер Павел Латушко, лидер Народного антикризисного управления и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета беларуси, раскрыл важную информацию о ситуации с вагнеровцами на территории страны.
Подробности были обнародованы в ходе интервью Латушко для РАР.
Согласно его словам, по подтвержденным данным, членам частной военной компании "Вагнер" выдаются новые белорусские паспорта, причем настоящие, но с иными именами. Это дает им возможность свободно перемещаться через пограничные контрольные пункты Европейского союза и проводить разнообразные незаконные акции, включая диверсии и террористические акты.
Латушко подчеркнул, что в беларуси пребывает немало наемников из известной группы "ЧВК Вагнера". Александр лукашенко желал бы сохранить их присутствие, но финансовые ограничения делают это затруднительным. Удержание большой группы боевиков требует значительных ресурсов.
Латушко также поделился информацией о возможных планах вагнеровцев. Он указал, что часть из них может отправиться в Африку, другие могут подписать контракты с Министерством обороны россии, а оставшиеся имеют выбор между увольнением, продолжением службы или остаются в беларуси.
Подробности были обнародованы в ходе интервью Латушко для РАР.
Согласно его словам, по подтвержденным данным, членам частной военной компании "Вагнер" выдаются новые белорусские паспорта, причем настоящие, но с иными именами. Это дает им возможность свободно перемещаться через пограничные контрольные пункты Европейского союза и проводить разнообразные незаконные акции, включая диверсии и террористические акты.
Латушко подчеркнул, что в беларуси пребывает немало наемников из известной группы "ЧВК Вагнера". Александр лукашенко желал бы сохранить их присутствие, но финансовые ограничения делают это затруднительным. Удержание большой группы боевиков требует значительных ресурсов.
Латушко также поделился информацией о возможных планах вагнеровцев. Он указал, что часть из них может отправиться в Африку, другие могут подписать контракты с Министерством обороны россии, а оставшиеся имеют выбор между увольнением, продолжением службы или остаются в беларуси.
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