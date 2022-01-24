Вадим Рабинович о российской агрессии: "кукловоды нагнетают обстановку"

12:35 24 Январь Киев, Украина





По словам политика, информация о возможном нападении распространяется «кукловодами» для осуществления определенных изменений в структуре государственного руководства Украины. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – При жизни» Вадим Рабинович во время согласительного совета депутатских фракций парламента заявил, что «кукловоды» пугают Украину угрозой российского вторжения в то время, как РФ не планирует нападать.По словам политика, информация о возможном нападении распространяется «кукловодами» для осуществления определенных изменений в структуре государственного руководства Украины.

«Не дайте себя обмануть, ведь сегодня совершается заговор против Украины, заговор против ее народа. Каждый день, каждый час нагнетают обстановку. Запугивают нас бесконечными новостями об эвакуации посольств, об иностранцах, бегущих из Украины. Но под запугиванием неизбежной войны кроется очень простой план – Зеленского заставляют объединиться и взять на борт всю группу прежнего режима...», – отметил Рабинович.

Политик также призвал коллег-депутатов и руководство Верховной Рады, в частности спикера Руслана Стефанчука полететь в Россию с целью налаживания диалога.

«Давайте сейчас сядем в самолет, встретимся с российскими депутатами, обсудим вопросы, а затем вернемся в Украину и расскажем нашему народу, есть ли опасность военного вторжения», – призвал Вадим Рабинович.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал предложения Рабиновича «очень интересными» и отметил, что нет возможности лететь в РФ на переговоры, поскольку страна-агрессорка наложила на него санкции.