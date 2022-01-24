Вадим Рабинович о российской агрессии: "кукловоды нагнетают обстановку"

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – При жизни» Вадим Рабинович во время согласительного совета депутатских фракций парламента заявил, что «кукловоды» пугают Украину угрозой российского вторжения в то время, как РФ не планирует нападать.
По словам политика, информация о возможном нападении распространяется «кукловодами» для осуществления определенных изменений в структуре государственного руководства Украины.
По словам политика, информация о возможном нападении распространяется «кукловодами» для осуществления определенных изменений в структуре государственного руководства Украины.
Политик также призвал коллег-депутатов и руководство Верховной Рады, в частности спикера Руслана Стефанчука полететь в Россию с целью налаживания диалога.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал предложения Рабиновича «очень интересными» и отметил, что нет возможности лететь в РФ на переговоры, поскольку страна-агрессорка наложила на него санкции.
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