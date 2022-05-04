Вадим Ивченко: пока бюджет не примут - увольнять не будут

12:42 04 декабря Киев, Украина

Нардеп "Батькивщины" Вадим Ивченко поделился своим видением относительно кадровых перестановок, а возможно и полной замены в Кабинете Министров. Раньше принятия бюджета-2021 увольнений не будет.



"Я думаю, что Степанову сказали, чтобы он не волновался до февраля месяца. Я думаю, что в феврале будут кадровые перестановки в правительстве. Возможно, и смена правительства. Поэтому он так себя ведет, что его поддерживают врачи, пациенты", - сказал Ивченко.



По его словам, сейчас увольнения не могут произойти, потому что парламент должен рассмотреть бюджет-2021.



"А потом новогодние праздники, потом по Конституции у депутатов будет перерыв до 4 февраля. А с 4 февраля до конца марта, фактически, будут переговоры по переназначениям или доназначениям, или, возможно, даже смены всего Кабинета Министров", - сказал нардеп.