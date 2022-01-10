В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

В Женеве завершилась американо-российская встреча в рамках Диалога по стратегической стабильности, сообщили в Госдепартаменте США.
Как сообщается, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая делегацию США на переговорах позже выступит с комментариями.
Дипломаты США и РФ встретились, чтобы обсудить, в частности, крупное наращивание военного присутствия, осуществляемое Москвой, возле Украины требования Москвы гарантий безопасности со стороны Запада.
Отмечается, что в своей работе американская сторона консультируется не только с Украиной, но и НАТО и другими европейскими партнерами.
Ранее участник переговоров с российской стороны, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков исключил возможность уступок России по озвученным ею ранее требованиям, которые включат нерасширение НАТО на Украину и т.д. Ранее о неприемлемости этих требований Москвы заявляли в США, НАТО.
Рябков также не исключил, что переговоры могут зайти в тупик.
Как сообщается, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая делегацию США на переговорах позже выступит с комментариями.
Дипломаты США и РФ встретились, чтобы обсудить, в частности, крупное наращивание военного присутствия, осуществляемое Москвой, возле Украины требования Москвы гарантий безопасности со стороны Запада.
Отмечается, что в своей работе американская сторона консультируется не только с Украиной, но и НАТО и другими европейскими партнерами.
Ранее участник переговоров с российской стороны, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков исключил возможность уступок России по озвученным ею ранее требованиям, которые включат нерасширение НАТО на Украину и т.д. Ранее о неприемлемости этих требований Москвы заявляли в США, НАТО.
Рябков также не исключил, что переговоры могут зайти в тупик.
При этом в воскресенье Рябков охарактеризовал предварительные переговоры с Шерманом как "чрезвычайные" и "сложные".
Сегодня же бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что единственным релевантным вопросом по переговорам США – Россия в Женеве является то, согласится ли Россия продолжать их.
Сегодня же бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что единственным релевантным вопросом по переговорам США – Россия в Женеве является то, согласится ли Россия продолжать их.
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