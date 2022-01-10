В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

19:14 10 Январь Киев, Украина





Как сообщается, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая делегацию США на переговорах позже выступит с комментариями.



Дипломаты США и РФ встретились, чтобы обсудить, в частности, крупное наращивание военного присутствия, осуществляемое Москвой, возле Украины требования Москвы гарантий безопасности со стороны Запада.



Отмечается, что в своей работе американская сторона консультируется не только с Украиной, но и



Ранее участник переговоров с российской стороны, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков исключил возможность уступок России по озвученным ею ранее требованиям, которые включат нерасширение НАТО на Украину и т.д. Ранее о неприемлемости этих требований Москвы заявляли в США, НАТО.



Рябков также не исключил, что переговоры могут зайти в тупик. В Женеве завершилась американо-российская встреча в рамках Диалога по стратегической стабильности, сообщили в Госдепартаменте США Как сообщается, замгоссекретаря США Венди Шерман, возглавляющая делегацию США на переговорах позже выступит с комментариями.Дипломаты США и РФ встретились, чтобы обсудить, в частности, крупное наращивание военного присутствия, осуществляемое Москвой, возле Украины требования Москвы гарантий безопасности со стороны Запада.Отмечается, что в своей работе американская сторона консультируется не только с Украиной, но и НАТО и другими европейскими партнерами.Ранее участник переговоров с российской стороны, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков исключил возможность уступок России по озвученным ею ранее требованиям, которые включат нерасширение НАТО на Украину и т.д. Ранее о неприемлемости этих требований Москвы заявляли в США, НАТО.Рябков также не исключил, что переговоры могут зайти в тупик.

"Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий", - заявил Рябков, добавив, что в США "не должно быть никаких иллюзий на этот счет".

При этом в воскресенье Рябков охарактеризовал предварительные переговоры с Шерманом как "чрезвычайные" и "сложные".



Сегодня же бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что единственным релевантным вопросом по переговорам США – Россия в Женеве является то, согласится ли Россия продолжать их.