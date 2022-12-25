В Запорожскую область прибыли российские силовики для «наведения порядка»

Россияне снова завезли росгвардейцев для контроля оккупированных территорий южной части Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Сообщается, что в Бердянск Запорожской области прибыли 500 российских силовиков, которые будут патрулировать оккупированные города и села.
Однако работа украинского подполья продолжается: как отмечают в ЦНС, недавно в Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где находятся мобилизационные подразделения врага.
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