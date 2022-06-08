В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных по формуле "50 на 50"

17:15 08 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Олега Котенко, уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.



Первый официально подтвержденный обмен погибшими военными между Украиной и россией состоялся 4 июня. По словам пресс-секретаря полка "Азов" Анны Головко, 160 тел, переданных Украине, являются телами военных, погибших на "Азовстали", а по меньшей мере 52 из них считают останками бойцов полка. На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и россией по формуле "50 на 50". Из 50 тел украинских защитников 37 принадлежат защитникам завода "Азовсталь" Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Олега Котенко, уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.Первый официально подтвержденный обмен погибшими военными между Украиной и россией состоялся 4 июня. По словам пресс-секретаря полка "Азов" Анны Головко, 160 тел, переданных Украине, являются телами военных, погибших на "Азовстали", а по меньшей мере 52 из них считают останками бойцов полка.

“россия передала Украине лишь часть павших в боях за Мариуполь. Когда мы сможем получить все тела, прогнозировать сложно. Мы ожидаем их в ближайшее время”, – заявили 7 июня в патронатной службе “Азова” “Ангелы Азова”.

Там отметили, что среди всех погибших, привезенных в Киев, только ориентировочно треть принадлежат к бойцам "Азова". Из-за ненадлежащих условий, в которых они находились более двух месяцев, визуальное распознавание в большинстве случаев невозможно. Погибших будут идентифицировать по экспертизе ДНК.