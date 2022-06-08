В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных по формуле "50 на 50"

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и россией по формуле "50 на 50". Из 50 тел украинских защитников 37 принадлежат защитникам завода "Азовсталь".
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Олега Котенко, уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Первый официально подтвержденный обмен погибшими военными между Украиной и россией состоялся 4 июня. По словам пресс-секретаря полка "Азов" Анны Головко, 160 тел, переданных Украине, являются телами военных, погибших на "Азовстали", а по меньшей мере 52 из них считают останками бойцов полка.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Олега Котенко, уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Первый официально подтвержденный обмен погибшими военными между Украиной и россией состоялся 4 июня. По словам пресс-секретаря полка "Азов" Анны Головко, 160 тел, переданных Украине, являются телами военных, погибших на "Азовстали", а по меньшей мере 52 из них считают останками бойцов полка.
Там отметили, что среди всех погибших, привезенных в Киев, только ориентировочно треть принадлежат к бойцам "Азова". Из-за ненадлежащих условий, в которых они находились более двух месяцев, визуальное распознавание в большинстве случаев невозможно. Погибших будут идентифицировать по экспертизе ДНК.
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