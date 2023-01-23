В Запорожской области медики отказываются лечить раненых оккупантов

09:39 23 января Киев, Украина

Агрессор продолжает нести потери. Городская больница в захваченном Днепрорудном Запорожской области переполнена ранеными военными рф.



Только за последнее время туда было доставлено около 150 захватчиков.



Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков", - говорится в сводке.

В то же время, в Генштабе отмечают, что большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из россии.