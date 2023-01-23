В Запорожской области медики отказываются лечить раненых оккупантов

Агрессор продолжает нести потери. Городская больница в захваченном Днепрорудном Запорожской области переполнена ранеными военными рф.
Только за последнее время туда было доставлено около 150 захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.
Только за последнее время туда было доставлено около 150 захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.
В то же время, в Генштабе отмечают, что большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из россии.
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