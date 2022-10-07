В Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушенных ракетным ударом

"По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы восемь погибших, спасены шесть человек, из которых пять госпитализированы. По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы трое погибших, спасены 15 человек, из которых восемь госпитализированы. Всего спасен 21 человек, погибли 11 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.