В захваченном Токмаке активно работают мобильные крематории оккупантов

07:51 16 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил Генеральный штаб Российские агрессоры понесли большие потери в Токмаке Запорожской области, в городе работают мобильные крематории.Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"15 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники различного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. Отмечается работа российских мобильных крематориев в городе",- говорится в сообщении.



Генштаб также сообщил об уничтожении до 30 оккупантов в Лазурном Херсонской области.