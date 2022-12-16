В захваченном Токмаке активно работают мобильные крематории оккупантов
07:51 16 декабря Киев, Украина
Российские агрессоры понесли большие потери в Токмаке
Запорожской области, в городе работают мобильные крематории.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ
в Facebook.
"15 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники различного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. Отмечается работа российских мобильных крематориев в городе",- говорится в сообщении.
Генштаб также сообщил об уничтожении до 30 оккупантов в Лазурном Херсонской области.
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