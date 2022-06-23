В южной части Украины ВСУ уничтожило склады боеприпасов и технику врага

08:06 23 июня Киев, Украина

В южной части Украины украинские бойцы уничтожили 20 захватчиков, склады вражеских боеприпасов и технику.

Об этом сообщило ОК "Юг".

"Вертолет нанес удар по нашим позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался. В течение суток враг также совершил три ракетных удара по южным регионам. Массированный ракетный удар из 7 ракет типа "Оникс" враг нанес по Николаеву. Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидирован. По уточненным данным, погиб один и ранены два гражданских лица",- говориться в сообщении.

Кроме того, дважды враг атаковал и Одесщину. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.



В общей сложности, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач ВСУ уничтожили 20 захватчиков.



Также украинские защитники вывели из строя вражескую технику, в частности:

самоходную гаубицу "Мста-С"

23-мм зенитная установка

тягач

4 единицы автомобильной техники

2 склада боеприпасов в Херсонской области.



Окончательные вражеские Окончательные вражеские потери уточняются.