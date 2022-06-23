В южной части Украины ВСУ уничтожило склады боеприпасов и технику врага

В южной части Украины украинские бойцы уничтожили 20 захватчиков, склады вражеских боеприпасов и технику.
Об этом сообщило ОК "Юг".
Кроме того, дважды враг атаковал и Одесщину. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.
В общей сложности, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач ВСУ уничтожили 20 захватчиков.
Также украинские защитники вывели из строя вражескую технику, в частности:
В общей сложности, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач ВСУ уничтожили 20 захватчиков.
Также украинские защитники вывели из строя вражескую технику, в частности:
- самоходную гаубицу "Мста-С"
- 23-мм зенитная установка
- тягач
- 4 единицы автомобильной техники
- 2 склада боеприпасов в Херсонской области.
Окончательные вражеские потери уточняются.
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