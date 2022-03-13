В Яворове мы потеряли больше героев - глава Львовской ОГА
13:50 13 марта Киев, Украина
Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий уточнил информацию о ночных ракетных обстрелах Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове.
«На 12 часов почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов. Следовательно, должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале», - глава государственной администрации Максим Козицкий.
По предварительным данным, было выпущено более 30 ракет. Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество ракет было сбито.
Напомним, глава Минобороны Украины прокомментировал атаку на Яворовский полигон:
«Это новое террористическое нападение на мир и безопасность возле границы ЕС – НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо».
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