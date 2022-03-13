В Яворове мы потеряли больше героев - глава Львовской ОГА

«На 12 часов почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов. Следовательно, должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале», - глава государственной администрации Максим Козицкий.