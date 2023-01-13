В Японии создадут новую военную базу совместно с США

В Японии на необитаемом острове Маге в Кагосиме построят базу Сил самообороны. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Japan Today.
Изначально возведут взлетно-посадочные полосы и хранилища боеприпасов. Затем на остров перевезут самолеты.
Проект проложит путь к перемещению учебного полигона истребителей США с острова Ивото в Тихом океане, примерно в 1250 км к югу от Токио.
Изначально возведут взлетно-посадочные полосы и хранилища боеприпасов. Затем на остров перевезут самолеты.
Проект проложит путь к перемещению учебного полигона истребителей США с острова Ивото в Тихом океане, примерно в 1250 км к югу от Токио.
Издание напоминает, что ранее ВМС США отрабатывали взлет и посадку самолетов возле Токио, но в начале 1990-х годов перевели тренировочную площадку на остров Иото в Тихом океане в 1250 км к югу от Токио. При этом самолеты перевели на другую американскую военную базу на западе Японии в район города Ивакуни: между этой базой и островом Иото - 1,4 тыс. км. В свою очередь остров Магэ лежит в 400 км от Ивакуни.
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