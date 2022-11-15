В ВСУ рассказали, где ждать следующего удара рф

14:23 15 ноября Киев, Украина

Страна-агрессор россия заинтересована в установлении полного контроля над территорией Донбасса, поэтому российские вооруженные формирования могут попытаться атаковать позиции Сил обороны, в частности, в Донецкой области.



Об этом заявил полковник Вооруженных сил Петр Черник.

"С точки зрения здравого смысла, Донбасс для противника и на данный момент остается стратегическим. Напомню, что на 95% эта война и дальше остается артиллерийской, и надо довозить, в первую очередь, боекомплекты. Возить их грузовиками невероятно дорого и долго", — отметил военный.

В частности, большое логистическое значение для российских оккупантов имеет Дебальцево.

"Дебальцевский железнодорожный узел и дальше остается стратегическим в части довоза боеприпасов большими эшелонами. Противнику в обязательном порядке нужно подвинуть наши артиллерийские огневые рубежи, чтобы улучшить свое логистическое обеспечение. Возможно, сейчас там будет концентрация больших сил и средств", — пояснил он.

Вместе с тем он напомнил, что действия российского военного руководства сложно предсказать.