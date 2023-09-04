В ВСУ появятся украинские дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом

12:40 19 августа Киев, Украина

Современная война – это во многом война машин и технологий. В то время, как россия освоила производство иранских моделей дронов, Украина опережает противника не только в производстве, но и в эффективности беспилотников. Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО) Украины, вооруженным силам Украины разрешили эксплуатацию отечественных БПЛА SkyKnight (с англ. Небесный рыцарь) с искусственным интеллектом.

"Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Оборонное ведомство сопровождало компанию в процессе оформления необходимой документации", - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что этот БПЛА достаточно быстрый, мощный и тихий, а также прост в управлении. Оператор, имеющий навыки пилотирования DJI, Autel, на стабилизированных платформах, усвоит новый дрон где-то за неделю.

"Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь к ней в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер", - подытожили в Минобороны.

Напомним, на фронт от Армии дронов отправили более 270 ударных БПЛА Vampire. Это тоже коптеры украинского производства, которые могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

Кроме того, Минцифры планирует повторить успехи создания Армии дронов и создать Армию радиоэлектронной борьбы и Армию роботов.