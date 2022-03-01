В ВРУ зарегистрирован законопроект о медицинском каннабисе

В ВРУ зарегистрирован законопроект №5596 О легализации медицинского каннабиса, благодаря этому законопроекту украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам.
Об этом сообщается на сайте парламента.
По ее словам, законом будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях. В частности, законопроект предусматривает электронный реестр всех препаратов на основе конопли, их можно будет приобрести исключительно по электронным рецептам от врача.
Кравчук отметила, что будет проводиться и лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса.
Также нардеп пишет, что после принятия законопроекта украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а Украина присоединится к странам мира, которые успешно используют коноплю в медицинских целях.
Ранее в Украине разрешили лекарства из каннабиса. Некоторые лекарственные препараты, в которых используют лечебный экстракт марихуаны, исключили из списка наркотиков.
Кравчук отметила, что будет проводиться и лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса.
Также нардеп пишет, что после принятия законопроекта украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а Украина присоединится к странам мира, которые успешно используют коноплю в медицинских целях.
Ранее в Украине разрешили лекарства из каннабиса. Некоторые лекарственные препараты, в которых используют лечебный экстракт марихуаны, исключили из списка наркотиков.
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