В ВРУ зарегистрирован законопроект о медицинском каннабисе

11:51 02 Июнь Киев, Украина

ВРУ зарегистрирован законопроект №5596 О легализации медицинского каннабиса, благодаря этому законопроекту украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"После принятия законопроекта украинские пациенты получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике", - написала одна из авторов инициативы нардеп от Слуги народа Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, законом будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях. В частности, законопроект предусматривает электронный реестр всех препаратов на основе конопли, их можно будет приобрести исключительно по электронным рецептам от врача.



Кравчук отметила, что будет проводиться и лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса.



Также нардеп пишет, что после принятия законопроекта украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а Украина присоединится к странам мира, которые успешно используют коноплю в медицинских целях.



Ранее в Украине разрешили лекарства из каннабиса. Некоторые лекарственные препараты, в которых используют лечебный экстракт марихуаны, исключили из списка наркотиков.