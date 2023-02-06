В ВР зарегистрировали законопроект о продлении военного положения

11:46 06 февраля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Тексты документов пока не обнародованы, поскольку пока неизвестно, на какой срок продлят военное положение.

В последний раз парламент продлил военное положение и мобилизацию на три месяца - до 19 февраля.