В Воздушных силах рассказали, какими ракетами и откуда рф атаковала Украину утром 29 декабря

Российские войска около 7 утра атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Кроме того, было осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.
Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов, отметили в Воздушных Силах.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Кроме того, было осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.
Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов, отметили в Воздушных Силах.
Также в Воздушных силах сообщили, что 11 баражирующих боеприпасов "Shahed-131/136" были уничтожены противовоздушной обороной ночью на восточном направлении.
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