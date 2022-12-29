В Воздушных силах рассказали, какими ракетами и откуда рф атаковала Украину утром 29 декабря

14:32 29 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в



Кроме того, было осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.



Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов, отметили в Воздушных Силах. Российские войска около 7 утра атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.Кроме того, было осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов, отметили в Воздушных Силах.

“Всего, по предварительным данным, оккупационные войска применили 69 ракет. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 54 вражеских крылатых ракет”, — говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах сообщили, что 11 баражирующих боеприпасов "Shahed-131/136" были уничтожены противовоздушной обороной ночью на восточном направлении.