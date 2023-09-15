В Воздушных силах рассказали, чем Украина бьет по российским кораблям

19:04 15 сентября Киев, Украина

В авиации Воздушных сил ВСУ есть два типа крылатых ракет, предоставленных партнерами для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук в своем Telegram-канале.



Генерал-лейтенант указал, что "британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".



По словам Олещука, это "совершенно логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения не придумаешь".

"Докладываю! Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp - под правое. Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта", - отметил Олещук.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что под крыльями бомбардировщиков "найдется место" и для немецкой дальнобойной ракеты Taurus.