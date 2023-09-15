В Воздушных силах рассказали, чем Украина бьет по российским кораблям

В авиации Воздушных сил ВСУ есть два типа крылатых ракет, предоставленных партнерами для борьбы с российскими оккупантами.
Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук в своем Telegram-канале.
Генерал-лейтенант указал, что "британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".
По словам Олещука, это "совершенно логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения не придумаешь".
Генерал-лейтенант указал, что "британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".
По словам Олещука, это "совершенно логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения не придумаешь".
Генерал-лейтенант подчеркнул, что под крыльями бомбардировщиков "найдется место" и для немецкой дальнобойной ракеты Taurus.
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