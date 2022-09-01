В войне с Украиной россия уже потеряла более 45 тысяч человек - Генштаб

10:27 21 августа Киев, Украина

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали не менее 300 российских оккупантов. Общие потери страны-агрессора россии с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 45 200 человек убитыми. Об этом сообщает Генштаб ВСУ утром в воскресенье, 21 августа.

Также по состоянию на 21 августа уничтожено:

танков - 1912 (+5),

боевых бронированных машин - 4224 (+12),

артиллерийских систем - 1028 (+10),

РСЗО - 266 (+0),

средства ПВО - 141 (+0),

самолетов - 234 (+0),

вертолетов - 197 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 806 (+3),

крылатые ракеты - 190 (+0),

корабли / катера - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6),

специальная техника - 99 (+2).

Отмечается, что вчера наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.

Ранее стало известно что на юге артиллеристы ВСУ поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии армии рф.