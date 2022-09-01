В войне с Украиной россия уже потеряла более 45 тысяч человек - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали не менее 300 российских оккупантов. Общие потери страны-агрессора россии с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 45 200 человек убитыми. Об этом сообщает Генштаб ВСУ утром в воскресенье, 21 августа.
Также по состоянию на 21 августа уничтожено:
- танков - 1912 (+5),
- боевых бронированных машин - 4224 (+12),
- артиллерийских систем - 1028 (+10),
- РСЗО - 266 (+0),
- средства ПВО - 141 (+0),
- самолетов - 234 (+0),
- вертолетов - 197 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 806 (+3),
- крылатые ракеты - 190 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6),
- специальная техника - 99 (+2).
Отмечается, что вчера наибольшие потери противник понес на Донецком и Николаевском направлениях.
Ранее стало известно что на юге артиллеристы ВСУ поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии армии рф.
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