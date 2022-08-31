В войне с россией погибли до 9 тысяч украинских защитников - Залужный

17:29 22 августа Киев, Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что за время полномасштабного вторжения россии погибли около 9 тысяч защитников Украины.



Главнокомандующий отметил, что участие в войне принимают не только военные, но и все украинские дети, которые "совсем ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время".



Также участниками войны, по словам Залужного, являются и женщины, которые, как жены или матери военнослужащих, оказываются под завалами собственных домов, где попадают российские снаряды.

Однако он не уточнил, касается ли цифра только военнослужащих ВСУ или других формирований, и какой период она охватывает.

В то же время Залужный подчеркнул, что украинские защитники, сейчас обороняющие страну на фронте от российских захватчиков, находятся в постоянном аду и отдохнуть могут только во время смены места выполнения боевых задач.

“Мы, военнослужащие ВСУ и принадлежащие силам обороны, которые ежедневно, каждую минуту чувствуют запах смерти рядом. Этот запах невозможно спутать ни с чем, он постоянно рядом, не исчезающий привкус крови, даже если пытаться его заглушить чем-то другим, он не исчезает. Это привкус горьких слез — он не исчезает, и это постоянный ад. И единственный отдых на сегодня, – это смена одного ада на другой, и в этот период между изменениями двух локаций выполнения боевых задач и есть отдых. И эти люди, дай Бог, скоро вернутся, конечно, с победой”, - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

В июне президент Владимир Зеленский говорил, что каждый день на войне погибает от 60 до 100 военных, и называл ситуацию "очень сложной". В июле, по словам Зеленского, ситуация изменилась и на фронте погибало до 30 военных в день.



В то же время в россии военно-политическое руководство скрывает количество погибших на войне военных. Всего дважды от 24 февраля министерство обороны рф сообщало о погибших: 2 марта их якобы было 498 человек, а 25 марта – 1351.



Чтобы скрыть большие потери, тела оккупантов везут домой ночью и маленькими партиями . По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22 августа потери личного состава российской армии в Украине составляют 45 тысяч 400 человек. Чтобы похоронить ликвидированных военных, нужна территория, более 24 футбольных поля.