13:03 22 сентября Киев, Украина

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на этой неделе в Верховную Раду внесут законопроект о Фонде восстановления Украины.



Об этом он сказал на брифинге в рамках IX Всеукраинского Форума Местного Самоуправления – 2022, который проходит во Львове.

“На этой неделе подаем законопроект в Верховную Раду о Фонде восстановления. Конечно, будем просить парламентариев быстро его проголосовать, чтобы уже в этом году Фонд восстановления заработал и все проекты по восстановлению шли уже через этот фонд, потому что сейчас это точечные проекты по восстановлению, которые внедряются разными системами финансирования от наших доноров”, - сказал Тимошенко.

Он рассказал, что Фонд восстановления Украины будет заниматься как сбором средств на восстановление, так и проектами по восстановлению, финансированием проектов восстановления.

“Самое главное, что мы проговаривали со всеми иностранными партнерами, Фонд восстановления будет контролироваться странами-донорами, которые будут помогать в восстановлении. Наблюдательный совет Фонда будет состоять из 75% именно стран-доноров и международных организаций, и именно этот наблюдательный совет будет выбирать и менеджмент, и дальше внедрять все инициативы фонда”, - отметил заместитель руководителя ОП.

На уточняющий вопрос, как будет работать фонд, Тимошенко ответил, что информация об объектах, которые нужно восстанавливать, будет подаваться в Фонд восстановления.