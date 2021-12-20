В Верховную Раду могли бы попасть 5 партий

Пять политических партий могли бы преодолеть проходной 5% барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 24-30 июня 2020 года.
Так, партию "Слуга народа" готовы поддержать 26,6% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партию "Европейская солидарность" - 21,3%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 18,6%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,3%, партию "Сила и честь" – 5%. 11,3% из общего числа опрошенных не принимали бы участия в голосовании, а 22,7% затруднились с ответом.
Примечательно, что выше 3% рейтинг у Партии Шария, по 3,3% - у партий "Голос" и Радикальной партии Олега Ляшко. Партию зеленых готовы поддержать 2,1% определившихся с выбором, Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,7%, партию "Гражданская позиция" – 1,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,5%, "Оппозиционный блок" – 1,1%, остальные политсилы – менее 1% каждую.
Сравнение с результатами аналогичных соцопросов в прежние месяцы демонстрирует снижение рейтинга партии "Слуга народа" (с 44% от общего числа респондентов в октябре 2019 года до 25% в мае 2020 года и 17,5% в июне) и рост рейтинга партий "Европейская солидарность" (с 8,7% в октябре до 11,4% в мае и 14,1% в июне).
Так, партию "Слуга народа" готовы поддержать 26,6% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партию "Европейская солидарность" - 21,3%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 18,6%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,3%, партию "Сила и честь" – 5%. 11,3% из общего числа опрошенных не принимали бы участия в голосовании, а 22,7% затруднились с ответом.
Примечательно, что выше 3% рейтинг у Партии Шария, по 3,3% - у партий "Голос" и Радикальной партии Олега Ляшко. Партию зеленых готовы поддержать 2,1% определившихся с выбором, Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,7%, партию "Гражданская позиция" – 1,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,5%, "Оппозиционный блок" – 1,1%, остальные политсилы – менее 1% каждую.
Сравнение с результатами аналогичных соцопросов в прежние месяцы демонстрирует снижение рейтинга партии "Слуга народа" (с 44% от общего числа респондентов в октябре 2019 года до 25% в мае 2020 года и 17,5% в июне) и рост рейтинга партий "Европейская солидарность" (с 8,7% в октябре до 11,4% в мае и 14,1% в июне).
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