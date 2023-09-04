В Верховной Раде стартовал сбор подписей за закон о порнографии

11:51 15 августа Киев, Украина

В Верховной Раде начался процесс сбора подписей в поддержку законопроекта о разрешении порнографического контента. Согласно информации, официальная регистрация данного законопроекта планируется провести в ближайшие дни.

Сообщил об этом Ярослав Железняк, представитель политической партии "Голос".

По словам Железняка, призыв к подписи законопроекта направлен на уменьшение нагрузки на правоохранительные органы, освобождая их от "контрольных закупок" у вебкам-моделей.

Законопроект предлагает изменить действие двух статей Уголовного кодекса. Пересмотр подлежит 301-я статья, регулирующая ввоз, производство и распространение порнографии, а также 302-я статья, связанная с организацией "мест разврата".

Изменения в статье 301 заключаются в том, чтобы предусмотреть наказание только за распространение порнографического материала без согласия изображенных на нем лиц или распространение среди несовершеннолетних.

Отмена статьи 302 также входит в предлагаемые изменения.

При этом инициаторы законопроекта четко подчеркивают, что эти изменения не затрагивают вопросы детской порнографии. Статьи, предусматривающие наказание за такие преступления, останутся в силе.