В Верховной Раде предложили отменить перевод часов

В Украине нужно установить единое время и отказаться от перевода часов, это негативно влияет на здоровье людей.
Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, соответствующий законопроект №4201 зарегистрирован в секретариате ВР.
Ежегодный переход на летнее время и последующее возвращение к зимнему времени негативно влияет на здоровье людей, подчеркнул Стефанчук.
В частности, снижается трудоспособность, ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания.
По мнению Стефанчука, принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности украинцев, будет содействовать улучшению их здоровья и трудоспособности.
По его словам, соответствующий законопроект №4201 зарегистрирован в секретариате ВР.
Ежегодный переход на летнее время и последующее возвращение к зимнему времени негативно влияет на здоровье людей, подчеркнул Стефанчук.
В частности, снижается трудоспособность, ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания.
По мнению Стефанчука, принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности украинцев, будет содействовать улучшению их здоровья и трудоспособности.
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