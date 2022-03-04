В Верховной Раде предложили отменить перевод часов

17:30 09 Октябрь Киев, Украина

В Украине нужно установить единое время и отказаться от перевода часов, это негативно влияет на здоровье людей.
 
Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, соответствующий законопроект №4201 зарегистрирован в секретариате ВР.

Ежегодный переход на летнее время и последующее возвращение к зимнему времени негативно влияет на здоровье людей, подчеркнул Стефанчук.

В частности, снижается трудоспособность, ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания.

По мнению Стефанчука, принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности украинцев, будет содействовать улучшению их здоровья и трудоспособности.