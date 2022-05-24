В Венгрии объявили чрезвычайное положение на фоне войны в Украине

19:39 24 мая Киев, Украина

Во вторник, 24 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне войны россии против Украины

Об этом говорится на сайте венгерского правительства.



Введение чрезвычайного положения было ранее одобрено парламентом, и вступит в силу в ночь на 25 мая.

«Правительство, которое сегодня приняло присягу, сразу приступило к работе. Мы не теряли ни минуты, потому что по соседству идет война. Война, конца которой еще не видно», — сказал премьер.

Сайт Bloomberg пишет, что введение чрезвычайного положения дает правительству "пространство для маневров и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в Украине.



Орбан также заявил, что венгерское правительство объявит о своих первых действиях в условиях чрезвычайного положения в среду, 25 мая.