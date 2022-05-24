В Венгрии объявили чрезвычайное положение на фоне войны в Украине

19:39 24 мая Киев, Украина

Во вторник, 24 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне войны россии против Украины
 
Об этом говорится на сайте венгерского правительства. 

Введение чрезвычайного положения было ранее одобрено парламентом, и вступит в силу в ночь на 25 мая.
«Правительство, которое сегодня приняло присягу, сразу приступило к работе. Мы не теряли ни минуты, потому что по соседству идет война. Война, конца которой еще не видно», — сказал премьер.
Сайт Bloomberg пишет, что введение чрезвычайного положения дает правительству "пространство для маневров и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в Украине.

Орбан также заявил, что венгерское правительство объявит о своих первых действиях в условиях чрезвычайного положения в среду, 25 мая.
 
Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии. Новый режим ЧП обеспечит правительству возможность приостанавливать действие одних законов и вводить другие посредством указов, а также позволит обходить парламентский процесс и даст в руки Орбану и его правительству инструмент осуществления авторитарной и неограниченной власти.
 
 