В Венгрии объявили чрезвычайное положение на фоне войны в Украине

Во вторник, 24 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне войны россии против Украины
Об этом говорится на сайте венгерского правительства.
Введение чрезвычайного положения было ранее одобрено парламентом, и вступит в силу в ночь на 25 мая.
Сайт Bloomberg пишет, что введение чрезвычайного положения дает правительству "пространство для маневров и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в Украине.
Орбан также заявил, что венгерское правительство объявит о своих первых действиях в условиях чрезвычайного положения в среду, 25 мая.
Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии. Новый режим ЧП обеспечит правительству возможность приостанавливать действие одних законов и вводить другие посредством указов, а также позволит обходить парламентский процесс и даст в руки Орбану и его правительству инструмент осуществления авторитарной и неограниченной власти.
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