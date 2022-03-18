В Великобритании подтвердили поставки Украине ПЗРК Starstreak

20:46 16 марта Киев, Украина

В Минобороны Великобритании подтвердили поставки Украине ПЗРК Starstreak, которые могут сбивать воздушные цели на высоте до 5000 м.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания изучила возможность передачи Украине зенитных ракет, чтобы помочь ей защитить свое небо от российских захватчиков.

"Жизненно важно... чтобы Украина сохранила свою способность летать и подавлять российскую воздушную атаку", - сказал Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Starstreak — это переносной зенитно-ракетный комплекс, который принят на вооружение Соединенного королевства в 1997 году. Предназначен

для уничтожения воздушных целей на высоте до 5000 метров на дистанции свыше 6000 метров.

Боевая часть ракеты весит 0,9 кг и способна развивать скорость до 3,5 Махов (4200 км/ч). Она состоит из трех кинетических вольфрамовых субэлементов. Стоимость одного ПЗРК составляет 130 тысяч долларов.





