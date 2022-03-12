В Великобритании начался саммит G7

Прошел первый день саммита «Большой семерки», где лидеры стран собираются для решения важных мировых вопросов и задач. Встреча представителей происходит в графстве Корнуолл (Великобритания). Мировые СМИ делают обзоры и фото встречи, которая продлится еще два дня.

G7 (группа семи) - организация, охватывающая семь крупнейших в мире стран с развитой экономикой. Это Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Раньше это была "Большая восьмерка", поскольку среди членов была Россия. -За оккупации украинского полуострова Крым Россию исключили из организации в 2014 году.

Кроме представителей семи указанных стран на саммите обычно присутствуют представители Европейского Союза, а в этом году пригласили политических лидеров Индии, Южной Кореи и Австралии. Ежегодно на саммите председательствует другая страна. В прошлом году саммит должны были принимать США, но его отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году - Великобритания.

Планируется, что в последний день саммита, 13 июня, Великобритания, как страна, принимающая опубликует документ под названием коммюнике. Там будет предоставлен перечень вопросов, согласованных лидерами.

Активисты в костюмах Пикачу выступали за отмену саммита G7. К акции протеста присоединились сотни активистов. Они требовали от лидеров G7 решительных действий, направленных на преодоление бедности, коронавируса и климатических изменений, а не протокольных переговоров на повестке дня.