В Великобритании вступило в силу усиленное санкционное законодательство в отношении России

15:23 11 Февраль Киев, Украина

Правительство Великобритании теперь имеет право вводить новые жесткие санкции против России, призванные убедить Кремль прекратить свою агрессивную кампанию против Украины.

«Это означает, что Соединенное Королевство теперь может налагать санкции на российские предприятия и лиц в широком спектре экономики и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая, информационно-компьютерная отрасль и в финансовых услугах», - сказано в официальном правительственном сообщении.

Накануне принятия новых санкционных правил глава британского МИД Элизабет Трасс заявила, что «те, кто сидит в Кремле и вокруг них, негде будут спрятаться. Мы сделаем так, чтобы те, кто разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия, также разделяли тяжелую цену. Их состояния в Соединенном Королевстве будет заморожены. Никакое британское предприятие или лицо не сможет вести с ними транзакции. А если они захотят въехать в Британию, их развернут назад».



Британские активисты и комментаторы, которые давно указывают на необходимость очистки британской финансовой системы от «грязных» российских денег, приветствовали объявленные намерения правительства и отметили широкие новые полномочия - в частности возможность действовать против активов не только в Лондоне, но и в так называемых офшорах.

«Санкции могут оказать огромное влияние на близких к Путину олигархов, потому что ни один банк в Соединенном Королевстве не сможет иметь дело с их активами. И не только в Соединенном Королевстве, но и на всех наших заморских территориях, таких как Британские Виргинские острова или Каймановы острова», - пояснила в интервью британскому радио Сузан Голли из британской организации Spotlight on Corruption.

Но она также отметила, что британское правительство до сих пор не использовало эффективно даже те возможности, которые имело до сих пор, и что в рамках санкций введенных в прошлом Лондон заморозил лишь 44,5 миллионов фунтов, что, по ее словам, «мелочь».



Журналист и исследователь отмывания денег и влияния иностранных финансовых интересов в Великобритании Оливер Буллов выражает опасение, что в случае попытки применения этих санкций будет трудно доказать связь между определенными активами и лицами, связанными с российским правительством.



Оливер Буллов давно настаивает и теперь повторил в ряде сообщений в Twitter о необходимости изменений британских законов, чтобы они запретили анонимное владение имуществом, что позволило бы видеть потоки денег и настоящие связи между лицами».