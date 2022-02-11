Правительство Великобритании теперь имеет право вводить новые жесткие санкции против России, призванные убедить Кремль прекратить свою агрессивную кампанию против Украины.
Накануне принятия новых санкционных правил глава британского МИД Элизабет Трасс заявила, что «те, кто сидит в Кремле и вокруг них, негде будут спрятаться. Мы сделаем так, чтобы те, кто разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия, также разделяли тяжелую цену. Их состояния в Соединенном Королевстве будет заморожены. Никакое британское предприятие или лицо не сможет вести с ними транзакции. А если они захотят въехать в Британию, их развернут назад».
Британские активисты и комментаторы, которые давно указывают на необходимость очистки британской финансовой системы от «грязных» российских денег, приветствовали объявленные намерения правительства и отметили широкие новые полномочия - в частности возможность действовать против активов не только в Лондоне, но и в так называемых офшорах.
Но она также отметила, что британское правительство до сих пор не использовало эффективно даже те возможности, которые имело до сих пор, и что в рамках санкций введенных в прошлом Лондон заморозил лишь 44,5 миллионов фунтов, что, по ее словам, «мелочь».
Журналист и исследователь отмывания денег и влияния иностранных финансовых интересов в Великобритании Оливер Буллов выражает опасение, что в случае попытки применения этих санкций будет трудно доказать связь между определенными активами и лицами, связанными с российским правительством.
Оливер Буллов давно настаивает и теперь повторил в ряде сообщений в Twitter о необходимости изменений британских законов, чтобы они запретили анонимное владение имуществом, что позволило бы видеть потоки денег и настоящие связи между лицами».
Журналист и исследователь отмывания денег и влияния иностранных финансовых интересов в Великобритании Оливер Буллов выражает опасение, что в случае попытки применения этих санкций будет трудно доказать связь между определенными активами и лицами, связанными с российским правительством.
Оливер Буллов давно настаивает и теперь повторил в ряде сообщений в Twitter о необходимости изменений британских законов, чтобы они запретили анонимное владение имуществом, что позволило бы видеть потоки денег и настоящие связи между лицами».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии