В Умани сложилась сложная ситуация с энергообеспечением

20:12 27 октября Киев, Украина

Дефицит мощностей составляет 50 мВт, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram в четверг, 27 октября.

По его словам, после ракетных обстрелов энергообъектов 22 октября оператор передачи электроэнергии НЭК Укрэнерго сейчас выдает мощность на подстанцию Умань всего 10 мВт. Кроме этого, 5 мВт предоставляет соседняя область.
 
"То есть суммарно Умань и Уманский район получают 15 мВт. Дефицит мощности равен 50 мВт. Указанные 15 мВт используются для питания критической инфраструктуры: больниц, предприятий водоснабжения и водоотвода. Остальное – распределяется между населением: чтобы хотя бы два часа в сутки каждый потребитель получал электроэнергию. Учитывая все, график почасовых отключений сейчас составить невозможно", – рассказал Табурец.
 
Он отметил, что все структуры работают над стабилизацией энергосистемы. К понедельнику Уманщина должна дополнительно получить 30 мВт.