В Умани сложилась сложная ситуация с энергообеспечением

Дефицит мощностей составляет 50 мВт, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram в четверг, 27 октября.
По его словам, после ракетных обстрелов энергообъектов 22 октября оператор передачи электроэнергии НЭК Укрэнерго сейчас выдает мощность на подстанцию Умань всего 10 мВт. Кроме этого, 5 мВт предоставляет соседняя область.
По его словам, после ракетных обстрелов энергообъектов 22 октября оператор передачи электроэнергии НЭК Укрэнерго сейчас выдает мощность на подстанцию Умань всего 10 мВт. Кроме этого, 5 мВт предоставляет соседняя область.
Он отметил, что все структуры работают над стабилизацией энергосистемы. К понедельнику Уманщина должна дополнительно получить 30 мВт.
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