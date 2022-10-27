В Умани сложилась сложная ситуация с энергообеспечением

"То есть суммарно Умань и Уманский район получают 15 мВт. Дефицит мощности равен 50 мВт. Указанные 15 мВт используются для питания критической инфраструктуры: больниц, предприятий водоснабжения и водоотвода. Остальное – распределяется между населением: чтобы хотя бы два часа в сутки каждый потребитель получал электроэнергию. Учитывая все, график почасовых отключений сейчас составить невозможно", – рассказал Табурец.