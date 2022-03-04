В Украину выехали следователи Международного уголовного суда

Группа следователей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России по поводу ее военных преступлений.
Об этом сообщает BBC.
В ответ на вопросы журналистов в четверг главный прокурор Офиса прокурора Карим Хан сообщил, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.
Об этом сообщает BBC.
В ответ на вопросы журналистов в четверг главный прокурор Офиса прокурора Карим Хан сообщил, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.
Накануне Хан заявлял, что началось расследование дела возможных военных преступлений, совершенных Россией в Украине. По словам прокурора, он уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.
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