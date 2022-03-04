В Украину выехали следователи Международного уголовного суда

13:44 04 Март Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



В ответ на вопросы журналистов в четверг главный прокурор Офиса прокурора Карим Хан сообщил, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда. Группа следователей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выехала в Украину для расследования по коллективному международному иску против России по поводу ее военных преступлений.Об этом сообщает BBC.В ответ на вопросы журналистов в четверг главный прокурор Офиса прокурора Карим Хан сообщил, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию суда.

"Любая сторона, которая непосредственно целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским уставом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", - сказал он.

Накануне Хан заявлял, что началось расследование дела возможных военных преступлений, совершенных Россией в Украине. По словам прокурора, он уже видит признаки военных преступлений и преступлений против человечности.