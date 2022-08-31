В Украину вскоре должны прибыть системы ПВО IRIS-T

12:55 22 августа Киев, Украина

В ближайшем времени Украина получит системы ПВО IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает в понедельник, 22 августа, Tagesschau.



Отмечается, что об этом он сказал, отвечая на вопрос бывшего генерала Бундесвера Клауса Виттмана во время дня открытых дверей федерального правительства.



Виттман спросил у Шольца, почему Германия не поставляет Украине бронетранспортеры. На это канцлер ФРГ ответил, что страна поставляет "очень много оружия", в том числе "самое современное и эффективное оборудование".



При этом Шольц напомнил о планируемых поставках ЗРК IRIS-T и артиллерийской РЛС COBRA.