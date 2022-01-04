В Украину прибыл заместителя госсекретаря США Стивен Биган

19:44 26 Август Киев, Украина

После посещения России, в Украину прибыл Заместитель Госдепа США Стивен Е. Биган. Посольство США в Украине расценило факт визита, как проявление дружбы между государствами.

"Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - отметили дипломаты, не уточнив цель визита Бигана.

При этом всего сутки назад американский представитель Госдепа встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым



В России, если верить их массмедиа, американец угрожал Кремлю новыми санкциями в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В частности, американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".



Возможно визит Бигана в Киев связан с последними словами Джо Байдена, кандидата на пост американского президента от Демпартии США. Последний буквально позавчера заявил, что предоставит Украине летальное вооружение в случае своей победы на выборах. В связи с этим представитель Госдепа, очевидно, будет обещать то же самое.