В Украину прибыл глава МИД Италии

11:11 10 Июнь Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо планирует обсудить укрепление дружеских отношений между Украиной и Италией.

В столицу с рабочим визитом прибыл глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.



Об этом Кулеба сообщил в Твиттере.



"Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты в контракты", - написал Кулеба.