В Украину прибыл глава МИД Италии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо планирует обсудить укрепление дружеских отношений между Украиной и Италией.
В столицу с рабочим визитом прибыл глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Об этом Кулеба сообщил в Твиттере.
"Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты в контракты", - написал Кулеба.
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