В Украину прибудут саперы из Камбоджи

Камбоджа вышлет в Украину две команды саперов, с целью обучения украинских специалистов по разминированию, сообщает WP со ссылкой на МИД Камбоджи.
Отмечается, что об этом днем ранее договорился по телефону премьер-министр страны Хун Сен с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Washington Post добавляет, что, по словам директора камбоджийского Центра разминирования Хенг Ратана, Камбоджа совместно с Японией пришлет первую команду специалистов в начале декабря, а вторую - в первом квартале следующего года.
Издание напоминает, что в Камбодже после тридцати лет войны, закончившейся в 1998 году, осталось огромное количество минных полей и неразорвавшихся боеприпасов, и с годами камбоджийские саперы стали признанными в мире специалистами по ликвидации этих следов войны. Несколько тысяч из них впоследствии работали по линии ООН в Африке и на Ближнем Востоке.
Хун Сен в разговоре с Зеленским осудил вторжение россии в Украину, сказав, что "Камбоджа всегда против того, чтобы одна страна нападала на другую".
К слову, в начале октября Камбоджа, в отличие от соседей и бывших партнеров по т.н. "социалистическому лагерю", голосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением российских "референдумов" на захваченных территориях. Вьетнам, Лаос и Китай воздержались.
Отмечается, что об этом днем ранее договорился по телефону премьер-министр страны Хун Сен с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Washington Post добавляет, что, по словам директора камбоджийского Центра разминирования Хенг Ратана, Камбоджа совместно с Японией пришлет первую команду специалистов в начале декабря, а вторую - в первом квартале следующего года.
Издание напоминает, что в Камбодже после тридцати лет войны, закончившейся в 1998 году, осталось огромное количество минных полей и неразорвавшихся боеприпасов, и с годами камбоджийские саперы стали признанными в мире специалистами по ликвидации этих следов войны. Несколько тысяч из них впоследствии работали по линии ООН в Африке и на Ближнем Востоке.
Хун Сен в разговоре с Зеленским осудил вторжение россии в Украину, сказав, что "Камбоджа всегда против того, чтобы одна страна нападала на другую".
К слову, в начале октября Камбоджа, в отличие от соседей и бывших партнеров по т.н. "социалистическому лагерю", голосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением российских "референдумов" на захваченных территориях. Вьетнам, Лаос и Китай воздержались.
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