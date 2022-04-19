В Украину прибудет советник Госдепа США, значительное внимание будет уделено вопросу "СП-2"

09:23 20 июля Киев, Украина

Визит советника Государственного департамента США Дерека Чолле в Украину, вероятно, будет связан с обсуждением Северного потока-2.

Об этом сообщил экс-посол Валерий Чалый.



/>Дипломат из команды Обамы-Байдена Дерек Чолле по должности привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам.

"В ближайшее время ждем в Украине советника Госдепартамента США (это должность ранга заместителя Госсекретаря) Дерека Чолле. Дипломат из команды Обамы-Байдена (конечно же близок к госсекретарю Энтони Блинкену) по должности привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам", - написал Чалый.

Отмечается, что Чолле уже приезжал в Украину в июне 2014 года в ранге помощника министра обороны США.

"Учитывая то, что кроме Украины советник Госдепа посетит Польшу - очевидно значительное внимание будет уделено вопросу Северному потока-2", - подчеркнул Валерий Чалый.

Чалый назвал визит Чолле "важным для поддержания динамики двусторонних взаимоотношений Украины и США".